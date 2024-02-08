إيمي سمير غانم تنشر صورة برفقة شقيقتها دنيا من مسرحيتها بالرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صور من كواليس مسرحية “ آنستونا” بالرياض رفقة شقيقتها دنيا من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

ونشرت صورة برفقة دنيا والمنتج أحمد السبكي وزوجته مما لفت انتباه متابعيها

كشفت دنيا سمير غانم خلال لقاء ببرنامج سينماتك المذاع على قناة Sbc، عن كواليس مسرحية أنستونا وعبرت عن سعادتها بالعرض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلة: أنستونا بقدم فيها شخصيتين، ودي أول مسرحية ليا وبتمنى تعجب الناس في السعودية زي ما عجبت الناس في مصر.

واضافت دنيا سمير غانم: الفترة اللي فاتت كانت بتكلم في إمكانية تعاوني مع شقيقتي إيمي سمير غانم، بعمل فني جديد في الفترة المقبلة، لإن أي حد بيقابلنا دايما بيسألنا إمتى هنشوفكم تاني مع بعض، فإن شاء الله نحضر لعمل فني جديد قريبًا.

واختتمت دنيا: دخول كايلا عالم التمثيل علي حسب هي عايزة اى، وهتعامل معاها زي ما أهلي اتعاملوا معانا وخلونا نختار اللي بنحبه، وأغيب عن رمضان 2024 بسبب تحضيري لفيلم الجارداية مع محمد ممدوح.

وتعد مسرحية أنستونا، أولى تجارب دنيا سمير غانم، على خشبة المسرح، وسبق وقدمتها في مصر على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشهدت حضور كامل العدد أيضًا، ويشارك في بطولة مسرحية أنستونا، بجانب دنيا سمير غانم، عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، مريم السكري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.