رمضان 2024.. تفاصيل ظهور رحاب الجمل بشخصيتين في مسلسلي "بيت الرفاعي" و"صدفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة رحاب الجمل لأسرة "بيت الرفاعي" وهو المسلسل الأول، والمسلسل الثاني "صدفة"، ومن المقرر عرضة في موسم دراما الرمضان المقبل 2024.

مسلسل بيت الرفاعي

ويدور مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي شعبي اجتماعي، حيث يجسد أمير كرارة خلال أحداث العمل شخصية دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل صدفة

ومن ناحية أخير، يدور مسلسل صدفة حو أحداثه الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسا على عقب.

وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.