تعرف على الأعمال الفنية التي أعادت تقديم الأغاني الكلاسيكية بطرق جديدة ومبتكرة (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمتلئ صناعة الموسيقى بالعديد من الأعمال الفنية التي تعيد تقديم الأغاني الكلاسيكية بطرق جديدة ومبتكرة، ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير بعض الأعمال البارزة التي تم إنتاجها وأعادت إحياء الأغاني الكلاسيكية



"All About That Bass" بواسطة Meghan Trainor



صدرت هذه الأغنية في عام 2014 وحققت نجاحًا كبيرًا. استوحت Trainor الأغنية من الأصوات والأساليب الكلاسيكية للموسيقى البوب وأعادت صياغتها بأسلوب حديث. حققت الأغنية شهرة واسعة وتصدرت قوائم الأغاني في العديد من البلدان.

"Smooth Criminal" بواسطة Alien Ant Farm



قد تكون معروفة هذه الأغنية الأصلية لمايكل جاكسون، ولكن فرقة Alien Ant Farm أعادت تقديمها بأسلوب روك مع تغيير بعض العناصر الموسيقية. حققت الأغنية شعبية كبيرة وأصبحت واحدة من أشهر إعادات تقديم الأغاني الكلاسيكية.

"Hurt" بواسطة Johnny Cash



هذه الأغنية الأصلية لنايلز رفانتش، ولكن جوني كاش قدمها بأسلوبه الخاص وأضاف إليها طابعًا شخصيًا. تم تسجيل الأغنية في نهاية حياته وحققت شهرة كبيرة بفضل الأداء المؤثر لكاش.

"Nothing Compares 2 U" بواسطة Sinead O'Connor

كانت هذه الأغنية كتابة الفنان الأمريكي برينس، ولكن Sinead O'Connor أعادت تقديمها في عام 1990. حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وأصبحت واحدة من أكثر الإصدارات شهرة في تاريخ الموسيقى.

"Girls Just Want to Have Fun" بواسطة Cyndi Lauper



هذه الأغنية الأصلية لروبرت هازارد، ولكن Cyndi Lauper أعادت تقديمها بأسلوبها المميز وأضافت إليها طابعًا جديدًا. حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وأصبحت رمزًا للقوة والاستقلالية للنساء.