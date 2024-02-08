عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "قصف جبهة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الفنان عمر كمال مقطع من أغنيته الجديدة “ قصف جبهة” الذي سيطرحها برفقة الفنان محمود الليثي من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب عمر كمال:' قصف جبهه يوم الجمعة الساعه ٦ مساءا.

كشف المطرب محمود الليثي عن تعاونه مع عمر كمال في عمل غنائي جديد، يحمل اسم "قصف جبهة"، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني للثنائي بعد أغنية أخوك يشرف بلد، التي طرحت مؤخرًا وحققت نجاحا ملحوظًا.

روج محمود الليثي للأغنية، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الرسمي لـ أغنية قصف جبهة، معلنًا موعد طرحها، وكتب أنها ستطرح على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية، يوم الخميس الساعة السادسة مساءا.

ويذكر ان المطرب محمود الليثي قد تعاون من قبل مع المطرب عمر كمال، في أغنية بعنوان أخوك يشرف بلد، وطرحت الأغنية مؤخرًا وحققت نجاحا كبيرًا، وهي من فيلم "حمص وحلاوة"، الذي شارك في بطولته حجاج عبد العظيم، من مجموعة من نجوم الغناء الشعبي تضم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي، والفيلم تأليف سيد السبكي، وتدور قصته فى إطار كوميدي رومانسي.

محسوبكم مش اجنبي.. هتروحو فين والنبي.. انا برضه حته تقيله.. سيطرت على كوكبي.. انا عارف ان وجودي.. بيلغي اي حقودي.. انا عارف ان وجودي.. ويا اللي طب يا اللي.. بقولك ايه يا عمر.. اللي يقولك احنا مين.. قولو بفضل الله.. احنا اللي قاعدين ومكملين.. اضرب.. قولو قولو قولو قولو.. اخوك بفضل الله.. ما يكلش حد معاه.. واللي يجيني على سكه.. ربنا يتولاه.. هاتجوني على مهلكم.. هقل تاني منكم.. انا اللي كبرتكم.. تتنططو عليا.. ويارب حوش عننا.. الغايرنين مننا.. يا ابني انت عيل ليفه.. انا يا ابني سيرتي نظيفه.. محسوب على الابطال.. محسوب على الصريفه.. عمال تقول انا وانا.. طب انت من كام سنه.. اخوك مشرف نفسه.. اخوك يشرف بلد.. وبطولي مش بالعدد.. لو حرب دايره عليا