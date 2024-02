طرائف وعجائب.. أغرب الملابس التي ارتداها المشاهير في المناسبات العامة (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعتبر حياة المشاهير والنجوم من أبرز الشخصيات التي يتابعها الجمهور على مستوى العالم، وغالبًا ما يتميزون بأسلوبهم الفريد والجريء وإثارة الجدل في اختيار الملابس، ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أغرب الملابس التي ارتداها المشاهير

فستان اللحم ليدي غاغا

في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2010، ارتدت ليدي غاغا فستانًا مصنوعًا من قطع اللحم الحقيقية. هذا الفستان أثار جدلًا كبيرًا وتناقلته وسائل الإعلام بشكل واسع. كانت هدفها من ارتداء هذا الفستان هو إيصال رسالة بخصوص حقوق الحيوانات وحرية التعبير.

الزي المستوحى من البيضة ليدي غاغا



في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2011، ارتدت ليدي غاغا زيًا غريبًا مستوحى من بيضة ضخمة. وصلت إلى الحفل داخل بيضة زجاجية عملاقة، وعندما انطلقت على المسرح، انفتحت البيضة لتكشف عنها بداخلها كان هذا الظهور الفريد والمثير للجدل يهدف إلى تجسيد فكرة الولادة والتجديد.

الزي الفضائي بيونسيه

في حفل Met Gala لعام 2016، ارتدت بيونسيه زيًا فضائيًا مبتكرًا. كان الزي مصنوعًا من اللاتكس الذهبي وتمتد عنقه وتغطي وجهها بشكل جزئي. كان هذا الزي مستوحى من موضوع الحفل السنوي وهو "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology"، وقد لاقى إعجابًا كبيرًا وجذب الانتباه.

فستان الدجاجة ريهانا



في حفل Met Gala لعام 2015، ارتدت ريهانا فستانًا مصنوعًا بالكامل من القماش المطرز برسوم الدجاج. كان الفستان مصممًا بشكل غريب وجريء، وأثار الكثير من الجدل والانتقادات. ومع ذلك، استطاعت ريهانا أن تبرز بأسلوبها الفريد والمبتكر.

الزي المستوحى من الأرنب بيلي إيلي

تشتهر المغنية بيلي إيليش بأسلوبها الغريب والملفت للنظر وفي إحدى الحفلات، ارتدت بذلة زرقاء زاهية مستوحاة من الأرانب، حيث كانت البذلة مطرزة بأذني أرنب على الكتفين وتحمل ذيلًا. كما ارتدت قفازات طويلة متوافقة مع الزي. هذا الزي الجريء يعكس الشخصية المبتكرة والمستقلة لبيلي إيليش.