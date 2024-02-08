في هذا الموعد.. محمود الليثى يحيى حفلًا غنائيًا في أبو ظبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمود الليثي لإحياء حفلًا غنائيًا، ومن المقرر إقامتها في أبو ظبى، يوم السبت 10 فبراير الجارى.

ومن المقرر ان يقدم محمود الليثي مجموعة من أغانية التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة، ومنها: "سيبك من الخلع، بونبوناية، الصعايدة دول، الليثي يالهوي، سبع طبقات".

أعمال محمود الليثي

ويذكر ان كشف المطرب محمود الليثي عن تعاونه مع عمر كمال في عمل غنائي جديد، يحمل اسم "قصف جبهة"، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني للثنائي بعد أغنية أخوك يشرف بلد، التي طرحت مؤخرًا وحققت نجاحا ملحوظًا.

روج محمود الليثي للأغنية، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الرسمي لـ أغنية قصف جبهة، معلنًا موعد طرحها، وكتب أنها ستطرح على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية، يوم الخميس الساعة السادسة مساء.

أغنية "أخوك يشرف بلد"

ويذكر ان المطرب محمود الليثي قد تعاون من قبل مع المطرب عمر كمال، في أغنية بعنوان أخوك يشرف بلد، وطرحت الأغنية مؤخرًا وحققت نجاحا كبيرًا، وهي من فيلم "حمص وحلاوة"، الذي شارك في بطولته حجاج عبد العظيم، من مجموعة من نجوم الغناء الشعبي تضم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي، والفيلم تأليف سيد السبكي، وتدور قصته فى إطار كوميدي رومانسي.