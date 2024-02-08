لرمضان 2024.. ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "رحيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "رحيل"، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ونشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر فيها كل من ياسمين صبري، أحمد صيام، حازم سمير، المخرج إبراهيم فخر.

ومسلسل رحيل، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، وتقدم ياسمين صبري خلال الأحداث، شخصية فتاة شعبية، وذلك بعد غيابها عن الموسم الرمضاني لمدة 3 سنوات.

وسبق، حرصت ياسمين صبري مؤخرًا على حضور حفل joy awards الذي أقيم خلال الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية، وارتدت خلاله فستان باللون الأسود والبني، وقالت في تصريحات لها على هامش الحفل: بحب السفر بدرجة كبيرة جدًا، ومؤخرًا كنت في سويسرا مع عائلتي، وسعيدة بنجاح فيلم أبونسب، خاصة أن كواليسه كانت كلها ضحك.