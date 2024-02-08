تعرف على تفاصيل حفل الكويت لـ نداء شرارة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة نداء شرارة لإحياء أحدث حفالاتها الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في دولة الكويت، حيث شاركت "شرارة" جمهورها بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه:" بانتظاركم ي حبايبي بتاريخ 29 فبراير في دولة الكويت الحبيبة بمسرح حديقة الشهيد المسرح المكشوف رح نكون في حفل مميز مع كورال وروح الشرق والمطربة الجميلة مهى فتوني".

تعليقات الجمهور على منشور نداء

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات مبروك يا قمر، الحفلة هتكون نار، بالتوفيق، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال نداء شرارة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نداء شرارة أغنية “أزمة نفسية” تتر مسلسل حدوته منسية، وأغنية " ومعاك"، والتي تصدرت الترند، وحازت على إعجاب الجمهور.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك

في فرق كبير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك

في فرق كبير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير

ومعاك

دي الدنيا رايقه وضحكالي

ويا رزق جالي واجمل غالي

نورت دنيتي بيك

نورت دنيتي بيك

ولولاك

ولا كان في حاجه تجبر خاطري

خليك قصادي علشان خاطري

خليني جمب عينيك

خليني جمبك عينيك

علَّقت قلبي في تأثيرك

مبقتش اعوز انا غيرك

وجنبك اي حاجه جمالها

زاد اضعاف

قصادك بنسى انا الدنيا

معاك ما بشوفش ناس تانيه

جمالك اصلو مش موجود

ولا هيتشاف

ومعاك

دي الدنيا رايقه وضحكالي

ويا رزق جالي واجمل غالي

نورت دنيتي بيك

نورت دنيتي بيك

ولولاك

ولا كان في حاجه تجبر خاطري

خليك قصادي علشان خاطري

خليني جمب عينيك

خليني جمبك عينيك