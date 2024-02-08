أحمد الفيشاوي ينشر فيديو من عرض فيلمه "السيستم" أمس

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو لاطلالته أمس من العرض الخاص لفيلمه “ السيستم” عبر حسابه الشخصي على موقع' إنستجرام "

كتب فيشاوي:' من عرض فيلم السيستم

أقيم مساء يوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "السيستم" في سينما كايرو فيستيفال مول بحضور عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام.

ورغم اعتذاره عن الحضور لظروف التصوير قال النجم طارق لطفي، إن فيلم "سيستم" يُعد أول عودة للسينما بعد ٤ سنوات غياب، وما شده للعودة هو اختلاف الموضوع وجودته، فخلال الفترة الماضية لم يُعرض عليه ما يشجعه على العمل في السينما من جديد.

وتحدث الفيشاوي عن شخصيته في الفيلم وقال: "شخص له باع في دنيا النساء أو بالمعنى الدارج شخص " صايع " يقوم بتعليمه أصول هذا التعامل وهذه التيمة تم تقديمها أكثر من مرة في السينما المصرية والأجنبية ولكن النقطة التي لم ينتبه إليها من قدموا أفلاما شبيهة كانت كيف تحول هذا الشخص من النقيض إلى النقيض فكل فيلم كان يقترب من هذه النقطة باختصار قد يخل بالتيمة كلها فمعظمهم اكتفوا بأن البطل يغير من ملابسه ويردد علي أسماع البنات كلمات حلوة فقط وبالتالي يعتقد المشاهد أن هذا هو الأسلوب الأمثل.

وقال:" لم اقتنع بهذا التناول فقررت أن اتعامل مع هذا الخط الدرامي بصورة أوضح وأكثر تفصيلا فبطلنا في سيستم يحب السيدات الجميلات ولكنه لا يعرف كيف يتعامل معهن وفي أحد خطوط الفيلم يقول له الرجل " الصايع " " كلنا بنخاف من الستات الحلوين " لإن الست الجميلة ليس سهلا علي كل الرجال التعامل معها واكيد هناك رجل جرئ يمكنه التعامل وآخر لا يمكنه فهذا يختلف من من شخص لآخر وكلنا مرت علينا هذه الفترة في حياتنا ولكن ليس بصعوبة ما حدث لبطل الفيلم فهي فوبيا حقيقية موجودة ممكن أن تتحول إلى مرض ولكننا في الفيلم نتعمق في مسألة المرض لأنه فترة يمر عليها البطل سريعا وشاهدناها في البداية ثم يتحول البطل بعيدا عن مرضه".