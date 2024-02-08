بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.. رزان مغربي توجه الشكر لهؤلاء الأشخاص

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت النجمة رزان مغربي عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، حيث حرصت على توجيه رسالة لجمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بتعليق قالت فيها:" شكرا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنحى الإقامة الذهبية".

وأضافت: "شكر خاص لوزارة الثقافة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأخص بالشكر مجموعة شركات الموفق، وتحية من القلب للآستاذ محمد أبو حجازي رئيس مجلس الإدارة والأستاذة رشا مردان مدير عام المجموعة ".

تعليقات الجمهور على منشور رزان مغربي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منورة الدنيا كلها يا قمر، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك تستاهلي كل خير، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال رزان مغربي

والجدير بالذكر آخر أعمال رزان مغربي مسلسل "الضاحك الباكي نجيب الريحاني"، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.

أبطال مسلسل "رزان مغربي"

المسلسل بطولة: عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، ياسر الطوبجي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.