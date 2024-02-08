طارق الشناوي: خالد النبوي ليس نجم شباك.. ومحمد رمضان فنان قوي لا يفضل المغامرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أشار الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن خالد النبوي ليس نجماً شباكياً، وأكد أن مصطفى قمر حاول استعادة مكانته كنجم في فيلمه الأخير ولكن دون نجاح، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.

وقال طارق الشناوي، أن الفنان خالد النبوي ليس نجم شباك، ولن يكون نجم شباك مطلقا لأنه لم يخلق نجم شباك ولا ينطبق عليه حتى أوصاف نجم عالمي.

طارق الشناوي: مصطفى قمر يكذب كثيرا وليس له مكانة في الحفلات

وأوضح طارق الشناوي، إلى أن الفنان مصطفى قمر لم يعد له مكانًا بالحفلات الغنائية، متابعًا: مصطفى قمر يكذب كثيرا والفيلمين الأخيرين له فشلا وهما كانا القشة التي حاول التعلق بها لعودة نجوميته، لكن ذلك لم يحدث، وأيضا لم يعد له مكان في الحفلات، مشيرا إلى أنه رفع قضية ضده لتطاوله.

واستكمل حديثه قائلا أن ارتباط مسلسلات رمضان بـ 30 حلقة جعل صناع الدراما يضطرون إلى حشو بعض الحلقات بمشاهد ليس لها علاقة بمحتوى العمل ولا يخدمه، وأعرب عن سعادته بعودة يحيى الفخراني لدراما رمضان هذا العام بمسلسل عتبات البهجة.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين الفن في الماضي والفن في الوقت الحالي، يشير إلى أن الحقيقة كانت العلاقات في الماضي لم تكن دائمًا مشرقة ولم تكن مثالية كما يصورها البعض، حيث كانت الخلافات موجودة بالفعل، وهذا يعكس الوضع الحالي أيضًا.

طارق الشناوي: محمد رمضان نجم قوي

بالنسبة لغياب الفنان محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024، أشار الشناوي إلى أنه فنان بارع، ومن المحتمل أنه لم يتمكن من العثور على عمل يتفوق على جعفر العمدة، ويبدو أنه لا يميل نحو التجارب الجديدة.