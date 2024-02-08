على نغمة عندا شي.. سعد رمضان يُبهر متابعيه بإطلالته الجليدية عبر الإنستجرام (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار المطرب اللبناني سعد رمضان ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بإطلالته الجليدية الجذابة التي شاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام.

وقد تفاعل الآلاف من المعجبين مع الصورة التي نشرها المطرب الشهير، حيث عبّروا عن إعجابهم الشديد بإطلالته الجديدة والمبتكرة.

ظهر سعد رمضان في الصورة مرتديًا ملابس باللون الأزرق، مما أضفى عليه مظهرًا فريدًا وجذابًاكان الأمر الملفت للنظر في الصورة هو وجود تأثير الجليد المتجمد على ملابسه وشعره، ما منحه إطلالة مثيرة ومبهجة.



تعليقات الجمهور على الصورة

تفاعل المعجبون مع الصورة بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات الإيجابية والإشادات بإطلالة سعد رمضان الجديدة. تم تداول الصورة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد الكثيرون بجرأته في تجربة إطلالة مختلفة ومبتكرة.

يُذكر أن سعد رمضان من المطربين الناجحين في الساحة الفنية اللبنانية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا من خلال أغانيه الشهيرة وأداءه القوي على المسرح. ويعد من الفنانين المحبوبين في الوطن العربي ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين.



آخر أعمال سعد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال سعد رمضان أغنية "عندا شى"، والذي تصدرت الترند فور نزولها وحازت على إعجاب الجمهور،

كلمات أغنية عندا شى

وجاءت كلمات أغنية عندى شى على النحو التالي /في عندا شي

ما لقيتو بكل الناس

في عندا شي

حرك بقلبي احساس

بحبا بالحكي

و بحبا بالفعل

و يلي بحسو الا

ما حسيتو من قبل

بعيونا دفا

و ما بتشبه حدا

جمالا مش من عنا

جمالا من الفضا

في عندا شي

عليي منو غريب

هالوج الحلو

من قلبي شو قريب