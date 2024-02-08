كاني ويست يشوق جمهوره لحفله في مصر.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان الأمريكي كاني ويست في التلميح إلى إمكانية إحياء حفل في مصر هذا العام، وذلك بعد نشره صورة تتضمن خطة جولته الفنية لدعم ألبومه الجديد "Vultures" المقرر إصداره في فبراير المقبل.

قام كاني ويست بنشر صورة عبر قصة انستجرام تتضمن محادثة مع أحد زملائه، الذي شاركه ببعض الأماكن المحتملة لإحياء حفلات فيها، من بينها دولتين عربيتين وهما الإمارات ومصر.

في الصورة الأولى، يتضح أن كاني ويست يخطط لإحياء حفله في مصر في يوم 24 أغسطس بملعب القاهرة، وفي الصورة الثانية، يذكر أحد أصدقاءه أن الأهرامات في الجيزة من بين الأماكن التي يفضل استضافة الحفل فيها.

يذكر أن كانيي ويست قد أصدر في شهر نوفمبر الماضي أغنية Vultures بالتعاون مع ty Dolla $ign، وBump J، وهي من ضمن ألبومه المقبل الذي يحمل نفس الاسم، ويتضمن 18 تعاونا غنائيا مع "تاي دولا ساين".

كان كانيي ويست قد واجه موجة من الانتقادات ابتداء من عام 2022 بعد أن أهان اليهود بتصريحات معادية للسامية، ما نتج عنه إنهاء مختلف الشركات لتعاقدها معه مثل وكالة CAA ودار بالنسياجا، وأديداس، وGAP وFoot Locker.