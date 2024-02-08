علي الحجار للفجر الفني: سبب تأخير مشروع ١٠٠ سنة غنا هو الميزانية.. وطارق لطفى اكتشاف غنائي (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - عندما يذكر أصوات مصر فيجب ذكر الفنان علي الحجار والذي استطاع جذب وكسب قلوب وآذن الجمهور على مر الأجيال المختلفة ولكن هذه المرة قرر النجم علي الحجار عودة التراث الغنائي القديم مرة أخري وذلك عن طريق مشروع ١٠٠ سنة غنا والذي أقيم اليوم افتتاحه بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث أقيم مؤتمر صحفي، وكان للفجر الفني لقاء مع الفنان علي الحجار ليحدثنا عن المشروع وعن الكواليس

الفنان علي الحجار ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

كشف الفنان علي الحجار عن بداية تفكيره في مشروع ١٠٠ سنة غنا منذ طرح أغنية “ داري العيون” قبل ظهور الاسطوانات الغنائية وحاول أكثر من مرة أن يظهر المشروع للعالم ولكن كانت الإمكانية المادية ضئيلة وحتي يستطيع أن يدعو القنوات والجرائد ليقوموا بتغطية الحدث.

و أكد الحجار أن النجمان القديران محمد الحلو ومحمد ثروت عندما نشر البوستر الرسمي للحفل هما من طلبوا أن يكونوا جزءً بسيط من المشروع.

و أما عن علاقتهم سويًا فصرح الحجار أن تربطهم علاقة صداقة قوية منذ أيام الدراسة والجامعة حتي هذا الوقت، وأن لا يوجد بينهم تعامل بالنجومية، فالعلاقة بينهم تربطهم بالود والصداقة والتعاون فعندما كان يغني الحلو في كورال كان الثنائي الحجار وثروت يقوموا بالغناء معاه في الكورال، مشيرًا إلا أن ليس فقط ثروت والحلو من قاموا بالغناء معاه في كورال فشارك معاه في كورال غنائي أيضًا الفنان طارق لطفي والذي إكتشاف غنائي بالنسبة له.

و عن تواجده في السباق الرمضاني المقبل فأشار أن لم يهتفه أحد أو يطلب منه الغناء فمن المعروف عن المسلسلات فأنهم يقوموا بالإتفاق على التتر والنهاية بعد الإنتهاء من تصوير الحلقات.

و عن المشاجرة بينه وبين الفنان مدحت صالح فرفض الحجار الحديث عنها.