المطرب أحمد جوهر: المهرجانات مسحبتش البساط.. وفكرت أعمل أغنية مع حسن شاكوش

القاهرة - محمد ابراهيم - علق المطرب أحمد جوهر، على إمكانية مشاركته أحد مطربي المهرجانات الشعبية في ديو غنائي، مؤكدًا أن المهرجانات لم تسحب البساط من الألوان الشعبية.

وقال أحمد جوهر في حواره مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا بسمع مهرجانات وبحبها، بس بسمع الحاجة الحلوة، إيه المانع إنها تتوزع حلو ويبقى شكلها وتتنفذ حلو وكلامها يبقى حلو، مش عيب.

وتابع: المهرجانات مخادتش البساط من تحت ناس ولا حاجة، بدليل أن لسة حفلات الأوبرا موجودة، وذوق الموسيقى موجود في كل أنواعه.

وأضاف: حسن شاكوش وعمر كمال أصحابي وبقعد معاهم ناس لذيذة وبنتقابل في مناسبات كتيرة، وممكن أغني مع حسن شاكوش وعنبة وعمر كمال، وأنا بفكر نعمل حاجة زي كده، ما أحمد سعد عمل كده كتير ونجحت معاه، والنجم محمد فؤاد عملها ومنجحتش.

كما أعرب أحمد جوهر، عن استيائه بسبب تجاهل المؤلف أحمد البيه له، قائلًا: كنت على علاقة قوية جدًا بالمؤلف أحمد البيه، وكنا عايشين مع بعض في بيت واحد، وعرفته على محمد فؤاد، ومحمد حكى له قصة حياته، وعمل فيلم إسماعيلية رايح جاي، وارتبط بيه في أكتر من فيلم، وبعد كده عرضوا على أحمد البيه إني أكون موجود في فيلم ومستجابش.

أما عن حلمه الذي لم يحققه حتى الآن، فعلق أحمد جوهر قائلًا: أنا حلمي بسيط إني أكون ناجح والناس تحبني وإني أحب وأؤمن باللي بعمله، وإني أكون متواجد، وعدم التواجد بيخليني متضايق، ولكن عندي رضا.

مواعيد عرض برنامج المنسي

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



