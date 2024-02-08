نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب أحمد جوهر: أغلبية النجوم معندهمش عاطفة.. هما صح وأنا ندمان إني مش زيهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المطرب أحمد جوهر، أن سبب من أسباب غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، هو سبب عدم قبوله العمل مع أكثر من منتج، معربًا عن ندمه بخصوص هذا الأمر.

أحمد جوهر ضيف برنامج المنسي

وقال أحمد جوهر في حواره مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا عندي انتماء شوية لـ شركة الإنتاج اللي أنا معاها، فا لما سيبتها ومنتجين تانيين عرضوا عليا شغل رفضت، وأغلبية النجوم لو ركزتي في تاريخهم هتلاقي أن الحياة عندهم مافيهاش عاطفة، وده صح مش غلط، وممكن تلاقي واحد مع أكتر من شركة، والمهم عنده أن السلم بتاعه بيعلى مراحل، وكل أصدقائنا وزملائنا في جيلي عملوا كده، وده صح وأنا بندم عليه.

وتابع: أنا موجود الحمد لله بين أصحابي وزملائي، وأي مناسبة سعيدة بنكون موجودين، ولكن الحفلات قليلة إلا لو في حد حابب أغاني من الجيل بتاعنا، وأنا لغاية فترة قريبة جدًا كانت فرقتي موجودة وبطلع أفراح وسفاريات برا مصر، وأنا كنت لسة في النمسا.

أما عن آخر أعماله الفنية، فعلق أحمد جوهر قائلًا: آخر أغنية ليا كانت في فيلم البيه رومانسي، ودي كانت هدية من حبيبي تامر حسني وهو حقيقي مش بيشتغل مع أي حد، وهو قليل أنه يلحن أو يكتب كلمات لحد، وهو عملهالي من حبه فيا.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.