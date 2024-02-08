وصول الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد للكويت لإحياء حفله مع أنغام في فبراير الكويت

الرياض - محمد الاطلسي - يستعد الفنان فؤاد عبد الواحد لإحياء حفل مع الفنانة أنغام ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، ونشر في صفحته قبل أيام بوستر الحفل، وكتب: "أهلنا وحبايبنا في الكويت، نلتقيكم يوم 8 فبراير في أرينا. وحشنا شوف الكويت وأهلها الغاليين. فؤاد عبدالواحد". ونشرت "روتانا لايف" على صفحتها فيديو لوصول الفنان فؤاد عبد الواحد واستقباله بالكويت، وكتبت: "وصول النجم ‫فؤاد عبدالواحد‬ إلى الكويت لإحياء حفله مع صوت مصر أنغام‬ يوم الخميس 8 فبراير، ضمن حفلات مهرجان ‫فبراير الكويت‬". كما نشرت بوستر الحفل، وكتبت: "من بروفة النجم ‫فؤاد عبدالواحد‬ استعداداً لإحياء حفل 8 فبراير مع صوت مصر النجمة ‫أنغام،‬ ضمن حفلات فبراير الكويت‬ 2024". ونشرت صورة لعبد الواحد أثناء البروفات، وكتبت: "صوت مصر الفنانة أنغام ‏والنجم فؤاد عبدالواحد يلتقيانكم غداً في فبراير الكويت 2024، ومجهزين لكم أحلى الأغاني".

حفلات قادمة لفؤاد عبد الواحد يستعد الفنان فؤاد عبد الواحد لإقامة حفل مع الفنان عايض في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، وذلك في 10 فبراير 2024 بميدان الجنادرية للهجن".

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فؤاد عبدالواحد في سطور

فنانٌ يمني، يقيم في الإمارات، حصل على لقب نجم الخليج عام 2010 في المسابقة التي نظَّمها تلفزيون دبي، واستمرت 13 أسبوعاً، وقد تلقَّى قبلها، وعلى مدى شهرين، دورات تدريبية في ستة مجالات، بما فيها الرياضة، والمسرح، والصوت، والألحان وأطلق أول ألبوماته بعنوان "فؤاد عبدالواحد 2016"، وضمَّ 18 أغنيةً، تعاون فيها مع عددٍ من الشعراء والملحنين من الخليج واليمن، أبرزهم الفنان صلاح الزدجالي.

شارك الفنان اليمني في عديدٍ من المناسبات الفنية، من أبرزها المسرحية الشعرية الغنائية "معلقاتنا امتداد أمجاد"، وهو العملُ الأول من نوعه في تاريخ السعودية، والذي عُرض على مسرح جامعة الأميرة نورة في الرياض، بتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، احتفاءً بـ "يوم التأسيس"، فكرة وإشراف عام الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ومشاركة نخبةٍ من الشعراء والفنانين، وشارك في المسرحية إلى جانب فؤاد عبدالواحد، نخبةٌ من نجوم الغناء، منهم عايض، أميمة طالب، سهى المصري، ناصر نايف، فهد العمري، إيمان الشميطي وزينة عماد، إضافةً إلى الفنانين راشد الشمراني، أسيل عمران، إلهام علي، أيمن مطهر، علي الزهراني، سارة بهكلي، سعيد المانع، أحمد الرشيد، أفنان كلنتن وعبدالرحمن بدر.