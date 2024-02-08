أحمد جوهر: أغلبية النجوم ماعندهمش عاطفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 08:33 صباحاً - أكد المطرب أحمد جوهر، أن سبب من أسباب غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، هو سبب عدم قبوله العمل مع أكثر من منتج، معربًا عن ندمه بخصوص هذا الأمر.

وقال أحمد جوهر في حواره مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا عندي انتماء شوية لـ شركة الإنتاج اللي أنا معاها، فا لما سيبتها ومنتجين تانيين عرضوا عليا شغل رفضت، وأغلبية النجوم لو ركزتي في تاريخهم هتلاقي أن الحياة عندهم مافيهاش عاطفة، وده صح مش غلط، وممكن تلاقي واحد مع أكتر من شركة، والمهم عنده أن السلم بتاعه بيعلى مراحل، وكل أصدقائنا وزملائنا في جيلي عملوا كده، وده صح وأنا بندم عليه.

وتابع: أنا موجود الحمد لله بين أصحابي وزملائي، وأي مناسبة سعيدة بنكون موجودين، ولكن الحفلات قليلة إلا لو في حد حابب أغاني من الجيل بتاعنا، وأنا لغاية فترة قريبة جدًا كانت فرقتي موجودة وبطلع أفراح وسفاريات برا مصر، وأنا كنت لسة في النمسا.

أما عن آخر أعماله الفنية، فعلق أحمد جوهر قائلًا: آخر أغنية ليا كانت في فيلم البيه رومانسي، ودي كانت هدية من حبيبي تامر حسني وهو حقيقي مش بيشتغل مع أي حد، وهو قليل أنه يلحن أو يكتب كلمات لحد، وهو عملهالي من حبه فيا.