عصام كاريكا:" متمناش الشغل مع هيفاء وهبي.. وفلوس برامج المقالب بتكون حلوة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان عصام كاريكا رفضه للتعاون مع هيفاء وهبي في أي عمل فني، وعبر عن رأيه في الأداء الغنائي للفنان محمد رمضان، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.

عصام كاريكا: محمد رمضان ممثل وليس مطربًا

وأكد عصام كاريكا على أن تصنيف الفنان أحمد سعد كنجم مصر الأول سيكون مضرًا له، وقال أنه يعتبر محمد رمضان مؤدي وليس مطربًا.

وأوضح أن مقالب البرامج التلفزيونية تجلب أموالًا جيدة، موضحًا أنه يستمتع بالمشاركة في تلك المقالب وقال: "المقالب فلوسها حلوة".

عصام كاريكا يتصدر التريند

وتصدر الفنان عصام كاريكا، محرك البحث جوجل مؤخرًا بعد احتفاله بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء.

وخطفت مي ابنة عصام كاريكا الأنظار، بفستان زفاف جذاب، مطرز بالكامل وأذهلت جميع المتابعين على السوشيال ميديا، وتعمل مي مخرجة ومنتجة برامج رياضية في قناة On Sport.

أبرز النجوم الذين شاركوا في حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

وشهد حفل الزفاف العديد من الألعاب النارية بواسطة المصمم أحمد عصام الذي حرص على الحضور، كما ظهر كاريكا وهو يُوصل ابنته لعريسها وسط تأثره، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور على رأسهم النجم تامر حسنى، ولاعبي النادى الأهلي السابقين خالد بيبو ومحمد فاروق والاعلامي تامر أمين وأحمد شيبة والراقصة دينا ومصطفى حجاج وحميد الشاعري.

كما حضر حفل الزفاف كل النجمة يسرا والفنان أحمد آدم والفنانة دينا والمطربة بوسي، وكان أول الحاضرين الفنان دياب والملحن وليد سعد والفنان خالد الأمير والفنان إسماعيل فرغلي، ود. ياسر أيوب، والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.