جينفر أنستون وديفيد شومر يشاركان بإعلان تجاري لمباراة "سوبر بول"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد مباراة سوبر بول المرتقبة برياضة كرة القدم الأمريكية طرح عدد هائل من الإعلانات التجارية، التي يشارك بها مجموعة من أشهر نجوم السينما في هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، إعلان ترويجي شارك في بطولته ديفيد شومر وجينفر انستون، اللذان أعادا للشاشة الكيميا فيما بينهما من مسلسل فريندز.

وسبق أن شوق النجم الكبير أشر متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، باحتمالية وجود مجموعة مميزة من الضيوف المميزين، في حفله المنتظر بمبارة سوبر بول القادمة.

ذلك بعد إعلانه عن حوار جدد أجراه مع مجلة Vogue وتزيينه للغلاف الجديد الخاص بالمجلة والذي يصدر عبر العدد الخاص بالشهر المقبل.

الإعلان التشويقي الأول للحفل

وطرح الإعلان التشويقي الأول للحفل الضخم المنتظر أن يحيه المغني الشهير أشر، في فترة ما بين أشواط أهم مباراة رياضية في الولايات المتحدة، وهي نهائي دوري كرة القدم الامريكية.

ونقل ديد لاين الإعلان التشويقي للحفل المنتظر، والذي ضم نجوم كبار مثل ليبرون جيمس، وجي بالفين، ويقام الحفل في المباراة التي من المقرر لها فبراير المقبل كموعد رسمي.

مباراة نهائي “سوبر بول”

و وقع الاختيار على المغني الشهير آشر ليقوم بأداء الفقرة الغنائية الترفيهية بين أشواط أهم مباراة رياضية في الولايات المتحدة، وهي مباراة نهائي "سوبر بول" لكرة القدم الأمريكية.

ووفق ديلي ميل، تلقى أشر العديد من عبارات التهنئة من عديد النجوم في هوليوود في مجال الموسيقى، لاختياره لهذه المهمة التي سبق وأن اختير لها نجوم كبار، بداية من مايكل جاكسون وحتى بيونسيه.

وكان من أبرز من قدموا التهنئة لأشر، مغني الراب الشهير جاي زي، زوج النجمة بيونسيه، والذي يعد أغنى مؤدي راب في العالم حاليًا.