نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب سهل إمام يطرح “خلف خلاف” ويتصدر ترند تويتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الشاب سهل إمام أحدث أعماله الغنائية التي حملت عنوان “خلف خلاف”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تصدر الأغنية التريند

الأغنية تصدرت الترند على موقع أكس “تويتر” سابقًا، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة في أكثر من دولة عربية من ضمنها مصر والسعودية، ونالت نسب مشاهدة مرتفعه عبر الموقع الخاص بالتغريدات.

تفاصيل أغنية "خلف خلاف"



أغنية “خلف خلاف” للمطرب سهل إمام تعاون خلالها مع سيف عريبي والذي وضع الرؤية الفنية للعمل، وهي من كلمات محمد ابراهيم، وألحان سهل ومن توزيع وماسترنج حذيفة الفارس، ومن إنتاج شركة سيف عريبي والتي تحمل اسم “مقام”.



كلمات الأغنية:

"يا دنيا أنا وانتي خلف خلاف لكن بطلت منك أخاف أكيد ورا كل جرح كبير في فرح لكنه مش متشاف ظروفك مهما يوم ضاقت ومهما عملتي يوم فيا تسدي في وشي مليون باب ؟! تضايقيني ؟!.. وإيه يعني انا كويس ولسة شباب ولسة الأرض هتساعني ولسة العمر شايل خير هشيل الهم وأزعل ليه ؟! وعندي يقين في رب كبير يعين قلبي على اللي انا فيه ولسة هحب ولسة هعيش لآخر لحظة وانا مبسوط لا أموت م الخوف في يوم أبدًا ولا حتى هخاف م الموت تسدي في وشي مليون باب ؟! تضايقيني ؟!.. وإيه يعني انا كويس ولسة شباب ولسة الأرض هتساعني ولسة العمر شايل خير هشيل الهم وأزعل ليه ؟! وعندي يقين في رب كبير يعين قلبي على اللي أنا فيه".