الليلة.. دار الأوبرا المصرية تحتفل بالإسراء والمعراج بحفل إنشاد دينى بالجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 11:29 صباحاً - تقيم دار الأوبرا المصرية حفل إنشاد ديني بعنوان "النقشبندي في الإسراء والمعراج" برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث ستحييه فرقة الإنشاد الديني بتجديدها وتقديمها الجديد، وذلك اليوم الخميس الساعة 8 مساءً على مسرح الجمهورية بإشراف المايسترو عمر فرحات وتحفيظ الفنان مصطفى النجدى، ومشاركة عدد من الفنانين من بينهم أحمد العمرى، وطه حسين، وبلال مختار، وغيرهم.

فيلم "ذهاب وعودة"

وتم عرض الفيلم الوثائقي "ذهاب وعودة"، في دار الأوبرا المصرية، بمرور 80 عامًا على العلاقات بين مصر وروسيا، والذي أنتجته قناة روسيا اليوم بالعربية، وفي كلمته قبل العرض، أشار السفير الروسي إلى بداية العلاقات بين البلدين قبل قرون، وافتتاح أول سفارة لمصر في موسكو في عام 1943، مشيرًا إلى تطور العلاقات بين البلدين على مدار فترة زمنية طويلة.

وأكد السفير الروسي أن مشروع الضبعة يمثل فرصة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه يُشابه مشروع السد العالي في أهميته وآفاقه، وبالإضافة إلى ذلك، تستعد روسيا لإنشاء منطقتها الصناعية الخاصة في قناة السويس، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفتح العضوية المشتركة في منظمة بريكس آفاقًا جديدة لمستوى التعاون بين روسيا ومصر.