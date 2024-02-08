نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم All India Rank في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في فترة تشهد انتعاشة مميزة لصناعة السينما في بوليوود، طرح الاعلان الترويجي الأول لفيلم All India Rank أحدث المشاريع السينمائية المنتظرة.

ووفق إنديا توداي،الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، طرح تمهيدًا لطرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بتاريخ 23 فبراير الجاري.

رغم ذلك تأكد غياب كل من النجم شاه روخ خان والنجم سلمان خان عن مواسم طرح الأعمال السينمائية الأهم في الهند خلال عام 2024 الجاري.

ووفق إنديا توداي، فإن موسم احتفالات ديوالي وموسم طرح عيد الفطر، سيشهدان غياب أعمال سينمائية للثنائي خان هذا العام.

ذلك بعد أن شهد عام 2023 طرح مجموعة مميزة من الأعمال للثنائي، خاصة النجم شاه روخ خان الذي قدم للسينما 3 أعمال سينمائية جديدة.

وتشهد عام 2024 طرح مجموعة مختلفة من الاعمال السينمائية المميزة التي يتم ستكون اما استكمالًا لأجزاء لأفلام سينمائية طرحت من قبل، أو اعادة انتاج لأفلام طرحت سابقًا.

فيلم بعنوان Pushpa 2

ووفق موقع إنديا توداي، من الأفلام التي يطرح منها أجزاء جديدة فيلم بعنوان Pushpa 2 يطرح هذا العام.

ومن أبطال الأفلام الذين تطرح لهم أعمال جديدة هذا العام، كل من أكشاي كومار، وتايجر شروف، وشردها كابور، وراجكومار راو، وألو أرجون.

تنبؤات الطرح

وتنبؤات الطرح لبوليوود في 2024 تشمل عدد من الاعمال السينمائية المميزة التي من المنتظر أن تشهد تألق لعدد من النجوم وغياب لبعض منهم عن الساحة.

ووفق موقع إنديا توداي، سيكون عام 2024، عامًا مميزًا بالطرح لسلمان خان الذي يعود للتعاون مع المنتج كاران جوهار.

في حين لن يكون هناك أي مشاريع سينمائية جديدة سيتم طرحها للعرض للنجم شاه روخ خان، بعد ما عاشه من عام حافل بالطرح 2023.

نجاح شاه روخ خان

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث اعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

Dunki

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول اغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي اول أغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.