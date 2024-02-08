نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل أنغام في مهرجان فبراير الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أنغام اليوم لإحياء حفلًا غنائيًا، ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة، ويشاركها في الحفل المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد.

أسعار تذاكر حفل أنغام

وقسمت أسعار تذاكر حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد، إلى ستة فئات، وهم: الفئة الأولى 150 دينار كويتي أي ما يعادل15 ألف جنيهًا، والفئة الثانية120 دينار كويتي أي ما يعادل 12 ألف جنيهًا، الفئة الثالثة 100 دينار كويتي أي ما يعادل 10 آلاف جنيهًا، والفئة الرابعة 80 دينار كويتي أي ما يعادل8 آلاف جنيهًا، والفئة الخامسة 60 دينار كويتي أي ما يعادل6 آلاف جنيهًا، والفئة السادسة 40 دينار كويتي أي ما يعادل 4 آلاف جنيهًا.

حصول أنغام على الإقامة الذهبية السعودية

وفي سياق آخر، منحت المملكة العربية السعودية المطربين المصريين أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية للمملكة، وذلك خلال حفلهما بعنوان حوار غنائي الذي يقام ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن أحد المنظمين خلال الحفل: أبارك هذا النجاح الكبير للنجمة أنغام والنجم تامر عاشور وأحب اقول وفي مملكة العطاء والوفاء ووطن الفن ومحضر الإبداع نعلن بعد العطاء الفني الكبير ومشاركتهما الكبيرة ومكانتهما الغالية ومحبتهما عند الجمهور السعودي، تم منح الفنانين تامر عاشور وأنغام الإقامة الذهبية الخاصة من المملكة العربية السعودية.

حفل أنغام وتامر عاشور

وكان المطربان تامر عاشور وأنغام قد أحيا حفلهما الغنائي بعنوان حوار غنائي الذي تقدم من خلاله فكرة جديدة من صناع موسم الرياض، حيث يتم الغناء دويتو يجمع أغاني المطربين في أغنية واحدة وذلك على خشبة مسرح بنش مارك، إذ يقام الحفل ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.





وشهد الحفل ظهور الفنانة أنغام على خشبة المسرح بغناء أغنية حالة خاصة جدا بمشاركة المطرب تامر عاشور الذي كان يدمج أغنيتها مع أغنيته الشهيرة من غير ما احكيلك، حيث غنى الثنائي الأغنيتين على شكل دويتو، إذ تفاعل معهما الجمهور بالتصفيق والغناء.