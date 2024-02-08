نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تامر حسني يطرح أحدث أغاني ألبوم "هرمون السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد تامر حسني لطرح أغنيات جديدة من ألبوم “هرمون السعادة”، والذي سبق وطرح منه عدد صغير من الأغاني، وحقق بهما نجاحًا كبيرًا، ومن أبرزهم “موحشتكيش”، “هرمون السعادة”، “حوا”، “معلش”.



ما هي مواعيد طرح الأغاني الجديدة؟



وكشف تامر حسني من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن موعد طرح أغنيتين من الألبوم، حيث سيتم طرح الأغنيتين اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

ما هي تفاصيل الأغنيتين؟



وأوضح حسني من خلال منشوره، أن الأغنية الأولى بعنوان "موضوع رجوعنا"

وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، والأغنية الثانية تحت مسمى "ولا يهمِك "وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع عبد الرحمن شوقي.

آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هى أغنية معلش، ونجح خلالها في توصيل فكرته ومغزي الأغنية من خلال مشهد واحد فقط، على غير المعتاد، فاستطاع توصيل فكرة الأغنية من خلال تحدثه مع ذاته عن خيانة الأصدقاء وعدم وجودهم بشكل دائم في الحياة، وسرعان ما يكون الكوبليه الأخير عاطفي رومانسي لشخص ما لنتفاجئ أنه المرايا التي هى دومًا الصديق المقرب له الذي لا يمل من حديثه، وشارك تامر حسني في الكليب مؤدي الراب زاب ثروت.

كلمات أغنية "معلش "لتامر حسني

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي 2x

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة آه

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا والمرايه ديا

افضفض ليها وتسمعني تسمعني

مفيش مكان في الكون يساعني يساعني

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني