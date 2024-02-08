نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح اللقطات الأولى من كواليس تصوير Baby John لفارون دهوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الممثل الهندي الشاب فارون دهوان من جديد للسينما في عمل درامي منتظر، يطرح بعنوان Baby John.

ووفق إنديا توداي، الفيلم هو نسخة معادة من فيلم هندي قديم طرح بعنوان Theri، وقد نشرت الصورة التشويقية الأولى من الكواليس.

وحسب الموقع الهندي، الفيلم الجديد من المقرر طرحه للعرض بتاريخ 31 من شهر مارس المقبل.

وقريبًا سيضم الفيلم الجديد No Entry 2 مجموعة من الفنانين الشباب البارزين من نجوم بوليوود، ومنهم فارون دهوان واجرون كابور.

تسريبات

كشفت تسريبات عن اختيار الممثلة الشابة سانيا مالهوترا، لتؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد للممثل الشاب فارون دهوان.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد لدهوان، سيطرح بعنوان VD18، وسيكون من إخراج المخرج Atlee، وتجري حاليًا أعمال التصوير به.

وجه جديد

و بعد انضمامها رسميًا لفريق العمل، سيكون فيلم المخرج Atlee الجديد هو الظهور الأول للممثلة الصاعدة في بوليوود "كيرثي سيوريش".

ووفق موقع إنديا توداي، هذا الفيلم الجديد للمخرج Atlee، سيكون من بطولة نجم بوليوود الشاب فارون دهوان، وسيقدم فنانة جديدة لبوليوود للمرة الأولى.