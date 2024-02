مايسي ويليامز تزين غلاف العدد الجديد لـ Harper's Bazaar

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت مايسي ويليامز كنجمة غلاف العدد الجديد من مجلة Harper's Bazaar المقرر صدوره لشهر مارس المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها مايسي ويليامز للعدد الجديد، مع إجرائها لحوار خاص نشر مع العدد.

وكشفت مايسي عن أن مشروعها القادم، سيكون عمل درامي من إنتاج منصة أبل، يطرح بعنوان The New Look.

نيكول كيدمان

أيضًا كانت قد زينت النجمة نيكول كيدمان غلاف العدد الجديد من مجلة "راديو تايمز" المقرر صدوره لشهر فبراير المقبل، وأجرت النجمة حوارًا عن حياتها الخاصة والمهنية نشر خصيصًا ضمن صفحات العدد.

ونقلت ديلي ميل، صورة غلاف العدد الجديد من المجالة، الذي تزين بصورة جديدة لكيدمان، وضمن حوارها للعدد، تحدثت كيدمان عن شعورها بعدم الارتياح بسبب طولها الزائد عن الحد على السجادة الحمراء.

Babygirl

ومؤخرًا ظهرت النجمة نيكول كيدمان في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Babygirl، الذي تعود من خلاله قريبًا للعمل بالسينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يجري تصويره حاليًا، في مدينة نيويورك، ومن المنتظر أن يشهد قصة مثيرة للجدل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من النجمة نيكول كيدمان عن تفاصيل أحدث مشروع درامي ستشارك في بطولته النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيكون بعنوان Babygirl، وهو من كتابة وإخراج Halina Reijn، وتدور أحداثه حول قصة حب بين سيدة في عمر الـ 56 وشاب في عمر الـ 27.

الفيلم من المقرر أن يشارك في بطولته هاريس ديكنسون، الذي سيجسد دور الشاب بطل قصة الحب الرومانسية التي تواجه هذا الفارق الكبير في السن.