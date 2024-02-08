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“الوطنية للإعلام” تشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

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القاهرة - محمد ابراهيم - تقدّمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، والعاملين بها، بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما أعلنه من حِزمة إجراءات اجتماعية هي الأكبر من نوعها، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية الحكيمة والدولة المصرية، على تخفيف الأعباء المُلقاة على عاتق المواطنين، والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا يأتي في ظل الازمات اقتصادية الراهنة، وثمّنت وأشادت بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة، وحرصه الدائم على تقديم الدعم لهم، للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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