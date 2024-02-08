اليوم.. على مسرح السامر إحتفالية ذكرى الإسراء والمعراج بحضور تامر عبدالمنعم وعمرو البسيوني

القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عبدالمنعم يحضر إحتفالية الإسراء والمعراج بمسرح السامر اليوم

تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة تقيم هيئة قصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني إحتفالية ذكرى الإسراء والمعراج وذلك اليوم الخميس على مسرح السامر بالعجوزة.



تقوم الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بتنفيذ الحفل ومن المقرر حضور الحفل الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

يقوم بإحياء الحفل فرقة التنورة التراثية وفرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة بورسعيد للإنشاد الديني.

الإدارة المركزية للشئون الفنية تحتفل بـ "عيد الشرطة"

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الفنية قامت بتنفيذ إحتفالية "عيد الشرطة" التي أقيمت الشهر الماضي والتي حضرها السيد العقيد مصطفى قوره مندوبا عن وزارة الداخلية واللواء محمد توفيق وزير الداخلية.

كما حضر الحفل جمعية زوجات ضباط الشرطة وعلى رأسهم السيدة رشا كامل رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقامت الدكتورة رشا كامل بتكريم معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني كما كرمت الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتكريم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وقام العقيد مصطفى قوره مندوب وزارة الداخلية ومندوب اللواء محمد توفيق وزير الداخلية والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بتكريم إسم الراحل سعادة فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية الأسبق وتسلم التكريم نيابة عن الأسرة حفيده البرلماني الأسبق فؤاد بدراوي.