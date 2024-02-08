انت الأن تتابع خبر نادر صعب يقدم بلاغًا رسميًا ضد ريهام سعيد وقناة هي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، عن تقديمه بلاغًا للنائب العام المصري ضد الإعلامية المصرية ريهام سعيد وقناة "هي" الفضائية الحاصلة على ترخيص من وزارة الإعلام المصرية، بسبب التشهير به ونشر معلومات مغلوطة عنه على حد قوله.



وجاء في البيان الذي نشره صعب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": تقدم الدكتور نادر صعب يوم الأحد الماضي ببلاغ إلى النائب العام بجمهورية مصر العربية ضد المذيعة المصرية ريهام سعيد وقناة (هي) الفضائية، كما تقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين ضد المذيعة وجار التحقيق فى تلك البلاغات، ويؤكد الدكتور نادر صعب ثقته الكاملة فى القضاء المصري مهما بلغت حملات التشهير الممنهجة التى يتعرض لها.



وجاء بيان صعب بعد تقديم ريهام سعيد بلاغًا للنائب العام، تتهم فيه صعب بحرق وتشويه وجهها، وأيضاً بتصوير فيديوهات لها أثناء تخديرها من دون علمها، لتوثيق العملية التجميلية التى أجراها لها، والتي وصفتها بالفاشلة.