انت الأن تتابع خبر زين العمر يوجه رسالة تهديد علنية لشقيقه، لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان اللبناني زين العمر، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجماعي، بعد نشره رسالة تهديد علنية إلى شقيقه، دون أن يكشف عن السبب أو المشكلة بينهما.



ووثق العمر صورة شقيقه "إيلي"، عبر حسابه في منصة "إكس"، مرفقًا إياها بكلام حول غدر الأقرباء، قائلا: ما بتيجيك الضربة إلا من القريب! ما كنت متخايل يجي النهار وخيي يغدر فييّ.



واختتم تهديده: ما رح مرّءلك ياها على خير يا إيلي !!.



وانهالت تساؤلات الجمهور عن الأمر الذي دفع الفنان لكتابة هذا المنشور وتهديد شقيقه، فيما اعتقد بعضهم أنها قد تكون مزحة يقوم بها ليروّج عملا جديدا.



كما كتب معلقون آخرون، أن الأغنية الجديدة التي يستعد زين العمر لطرحها تتحدث عن غدر الأشقاء، وأراد الفنان اللبناني الترويج للأغنية بشكل غامض.



وقبل أشهر قليلة عاد زين العمر إلى الساحة الفنية بأغنية "يا نيّالي"، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كتابة وسام الأمير وألحانه.



وعلق الأمير على الأغنية، واصفًا إياها بـ "كاملة الأوصاف" أيقظت في مستمعيها الحنين، قائلًا إن الأغنية اللبنانية الجميلة كان قد فقدها الجميع .