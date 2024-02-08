انت الأن تتابع خبر نجمة باربي تشارك ببطولة فيلم جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير اعلامية، أن النجمة الأسترالية مارغو روبي تشارك بفيلم جديد، هو الأول لها بعد نجاح فيلمها الأخير "باربي"، الذي قررت أخذ استراحة والابتعاد عن التمثيل بعده.



ووفقًا للتقارير فلإن الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا، تجسد دور البطولة إلى جانب النجم كولين فاريل، 47 عامًا، في فيلم "A Big Bold Beautiful Journey"، من إخراج الكوري الجنوبي كوغونادا.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة خيالية تجمع بين شخصين غريبين في رحلة مذهلة، بسيناريو واعد من سيث ريس الذي كتب فيلم "The Menu"، إذ يقدم نظرة فريدة على التواصل بين البشر خلال رحلاتهم اليومية.



من المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في ولاية كاليفورنيا هذا الربيع، وسيتولى إنتاجه كل من دان فريدكين وبرادلي توماس وريان فريدكين من شركة Imperative Entertainment .



ويشارك ريس ويوري هينلي في إنتاج الفيلم، مما يزيد من توقعات الجماهير وحماسهم.



تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت مارغو أنها تخطط للابتعاد عن التمثيل عقب نجاح دورها في فيلم باربي، معتبرة أن "الجميع سئم من رؤيتها" بعد الفيلم الذي تخطى حاجز المليار دولار في شباك التذاكر.



وفي حديث سابق مع مجلة Publication، أشارت مارغو إلى رغبتها بالابتعاد عن الأضواء لفترة، واستكشاف مجالات جديدة خارج الشاشة.



وقالت النجمة: إذا قمت بتصوير فيلم آخر في وقت مبكر جدًا، سيقول الناس أهذه هي مرة أخرى؟ لقد قضينا معها صيفًا كاملاً. انتهينا من أمرها .