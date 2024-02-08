انت الأن تتابع خبر الفنان أبو يشارك الجمهور أغنية فيلم السيستم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري، محمد أبو العينين الشهير بـ"أبو"، أغنيته الخاصة بفيلم "السيستم"، عبر منصة يوتيوب، على طريقة الفيديو كليب.



وحملت الأغنية اسم "سستمها"، تأتي مع الظهور الخاص للفنان محمد أبو العينين برفقة زوجته نهال لهيطة، في أول مشاركة سينمائية لهما مع تقديمه أغنية الفيلم.



أغنية "سستمها" من كلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام إميل.



وفيلم "السيستم" من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداوي، وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، ونسرين طافش، وبسنت شوقي، ومحمد على رزق.



ويدور الفيلم في إطار رومانسي، وقد أعلن المخرج أحمد البنداري طرح فيلم "السيستم"، الذي يجمع بين أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، في دور العرض اعتبارًا من السابع من فبراير/شباط الحالي، وانضمام العمل رسميا إلى قائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024.



وفي لقاء صحفي سابق، كشفت الفنانة نسرين طافش عن ملامح شخصيتها في الفيلم، مبينة أنها تلعب شخصية فتاة قوية ناجحة، تعاني من عقدة نفسية بسبب الرجال، بعد مرورها بالعديد من التجارب العاطفية الفاشلة .