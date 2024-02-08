انت الأن تتابع خبر آيتن عامر تتصدر الترند بسبب البرادعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهالت عروض الزواج على الفنانة المصرية آيتن عامر، بشكل مفاجئ الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة أكثر الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية.



ويرجع تواجد وسم "آيتن عامر" في "تريند" منصة "إكس" ومحركات البحث الشهيرة، لردها بشكل ساخر على مشجع مصري طلب الزواج منها، بعد تحقيق إحدى أمنياته التي عبر عنها قبل أيام بتولي حسام حسن تدريب منتخب مصر.



وكتب المشجع الذي يدعى "إبراهيم البرادعي" عبر منصة "إكس": "يارب أنا مش عاوز حاجة غير حسام حسن يمسك المنتخب، وأتجوز أيتن عامر".



التغريدة الساخرة التي نشرها "البرادعي"، جاءه عليها الرد سريعاً من الفنانة المصرية، والتي كتبت بلهجة لم تخل من الطرافة: "يا ابني استهدى بالله وادخل نام".



ونالت عفوية "أيتن" في ردها على "البرادعي" استحسان وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دخلوا معها في وصلة من المزاح، وانهالت طلبات الزواج الساخرة عليها.



وكان من بين التعليقات الطريفة ما كتبه حساب بمنصة "إكس" يحمل اسم "أحمد الفقي"، والذي قال: "وأنا كمان عاوز أتجوز آيتن عامر"، فيما علق "ميجو" بعدما انهالت عروض الزواج عليها: "إحنا عايزين نعمل برنامج مسابقات ونسميه (مين هيتجوز أيتن عامر).



وكتب حساب ثالث يدعى "رضا": "ده إيه كل الشباب اللي عاوزه تتجوز آيتن عامر دي"، فيما كتب حساب "البشمقاول"، قائلاً: "١٠٠ مليون شاب مصري بيطلبوا الجواز من الفنانة آيتن عامر. الموضوع بقى مطلب جماهيري يا فنانة".



وقالت آيتن عامر في مقطع فيديو قصير، نشرته بحسابها بمنصة "إكس": "قاعدة بتابع تويتر دلوقتي وأنا تريند وقالبه الدنيا فافتكرت مقولة الفنان محمد محمود اللي بموت فيه وهو في فيلم بلوموندو بيقول (تلاميذنا افتكرونا عجزنا مع أن الشعر الأبيض هو اللي بيميزنا".



وأضافت: "إحنا بقى اللذاذة هي اللي بتميزنا مش الشعر الأبيض".



وأرفقت آيتن الفيديو بتعليق، جاء نصه: "شكرا على لذاذة تويتاتكوا، وفاهمة طبعا أنها هزار بس فرحتونى والله. ربنا يفرح قلوبكوا".



وتابعت: "مش فاهمة عايزين تتجوزوا ليه يا جماعة، أنتوا كويسين والله".