طرح أنف و3 عيون في دور السينما بدول الخليج والشام

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رياض - احمد صلاح - يستعد صناع فيلم "أنف وثلاث عيون" لطرحه في دور السينما بدول الخليج والشام الخميس، بهدف المنافسة في موسم منتصف العام، وذلك عقب إطلاقه في مصر الشهر الماضي.



وأعلن فريق الإنتاج عن الفيلم بفيديو دعائي يبدأ بمونولوج درامي مؤثر من قبل النجم ظافر العابدين، الذي يجسد شخصية الدكتور "هاشم".



وتدور أحداث الفيلم حول الطبيب "هاشم"، وهو جرّاح تجميل ذائع الصيت، وصل إلى عمر الـ40، ويعيش علاقات غرامية متعددة، بدأها بسيدة متزوجة، وبعد شعوره بالملل، ينصحها بالعودة إلى زوجها، لكنها ترفض وتصر على الاستمرار بعلاقتها معه.



ثم يُعجب بإحدى مريضاته إلا أنه سرعان ما يجد ما يكفيه من الأسباب للابتعاد عنها، فيلتقي بعد فترة بفتاة ثالثة صاحبة فكر متحرر لا ترفض إقامة العلاقات مع الرجال دون زواج، ويصبح غير قادر على مقاومتها، رغم أنها تصغره بـ 25 عاما.



وتتطور الأحداث، ويلتقي "الدكتور هاشم" الفتاة الأولى داخل ملهى ليلي، ويكتشف أنه تسبب في ضياعها حينما وجدها تعرض نفسها على الرجال مقابل المال.



يذكر أن فيلم "أنف وثلاث عيون" هو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبد القدوس، والتي تحولت أيضا لفيلم في السبعينيات من بطولة محمود ياسين، نجلاء فتحي، ماجدة، وكتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي، وهو من إخراج أمير رمسيس.



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنان ظافر العابدين كل من: صبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، وأمينة خليل، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف .