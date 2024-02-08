نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب نزار الفارس.. حورية فرغلي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلى محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تحدث المذيع العراقى نزار الفارس حولها مرة أخرى، من خلال تصريحات بمداخلة تليفزيونية بأحد البرامج قال فيها أنه لا يوجد أي مشكلة بينهما خلال الفترة الحالية مؤكدًا أنه زارها في أزمتها الصحية الأخيرة.

نزار الفارس ينفي شائعات خلافه مع حورية فرغلي

علق نزار الفارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»، على تصريحات الفنانة حورية فرغلى الأخيرة، قائلا: «بعد تكريمي في مصر تواصلت مع حورية وهي ردت عليا وقولت لها أول ما أنزل مصر أكيد أجي أشوفك وازورك، وروحت منزلها وصالحتها والأمور جيدة وبيننا كل الحب والاحترام والتقدير».

نزار الفارس يرد على تصريحات حورية فرغلي

وايضا رد نزار الفارس على تصريحات حورية بعد صلحهما عندما قالت «نزار بكي بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته»، ليرد «الفارس»: «أنا بكيت فين على الواتس أب ولا على التليفزيون ولا في أي لقاء.. عاوزها تحدد فين أنا بكيت بالظبط أتمنى توضح ذلك، أنا أتشرف إني أبكي بدل الدموع دم لأن حورية نجمة كبيرة، بس الموضوع مش كده».

أحدث أعمال حورية فرغلي

ومن ناحية اخري، عرض مؤخرا للفنانة حورية فرغلي فيلم يحمل اسم «الظلال المهجورة»، من تأليف أيوب الحاجرى، ومن إخراج مجدى طالب الجاهلى، ايضا تستعد للمشاركة في مسلسل جديد مكون من 7 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف جمال عبد القادر، والمشاركة في مسرحية جديدة من تأليفه أيضًا وسيتم عرضها في مصر، ولن تكون تابعة لإحدى الجهات الخاصة.

اخر اعمال حورية فرغلي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال حورية فرغلي هو فيلم "استدعاء ولي عمرو"، والذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان، إخراج أحمد البدري، مسلسل "أيام"، هو آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبيرمن النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

