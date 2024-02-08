نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفضائية المصرية تحتفي بمئوية شيخ الصحفيين.. وأبوكب يكشف تفاصيل علاقته بالرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفضائية المصرية عبر قناتها العامة، والفضائية الموجهة لأمريكا، عبر برنامج "قد الدنيا" الذي يقدّمه الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب ويخرجه محمد عادل، بمئوية شيخ الصحفيين العرب، محمد عبدالجواد مستشار الرئيسين، أنور السادات وحسني مبارك.

ورصد الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رحلة الرمز الوطني الكبير، من قرية المدمر بسوهاج فى 10 فبراير 1924 وتخرجه فى جامعة الملك فؤاد - القاهرة حاليا - من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1948، والتحاقه فور تخرجه بالإذاعة المصرية، وشارك فى تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1956 بتكليف من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأسس وكالتى الأنباء فى سلطنة عمان وقطر وعمل مستشارًا إعلاميًا للرئيس الراحل أنور السادات وظل مستشارا إعلاميا فى عهد الرئيس مبارك وكان وكيل المجلس الأعلى للصحافة فى الفترة من 1981 إلى 1978.

وكشف "أبوكب" تفاصيل علاقته بالرؤساء الثلاثة، عبدالناصر والسادات ومبارك، وكيف لعب دورًا مهمًا في عهد عبدالناصر داخليًا وخارجيًا، وتواجده في اللحظات التاريخية لمسيرة السادات وأبرزها مفاوضات كامب ديفيد وزيارة الكنيست الشهيرة، وقصة عمله مع مبارك والتي كانت الأطول بين الرؤساء الثلاثة.

وتطرّق البرنامج إلي علاقته القوية بالسيدة جيهان السادات وقصة فتح بيته للصحفيين الأجانب وكيف أنه كان صاحب معلومة شن الحرب علي مصر عام 1956.

كما تناول أبوكب، الجانب الشخصي في رحلة "الخواجة الصعيدي" كما كان يسميه الرئيس عبدالناصر، ودور زوجته السيدة خديجة فتح الله في نجاحه، ودور أبنائه مني وخالد في استمرار عطاءه المهني والإنساني حتي الآن، وكذلك الجوائز رفيعة المستوي والتكريمات التي حصل عليها.