انت الأن تتابع خبر السيستم يفشل في تجاوز 7 أفلام منافسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -حقق فيلم «السيستم» في أول أيام عرضه في شباك التذاكر فقط 74 ألف جنيه، واحتل الترتيب السابع مقارنة مع الأفلام التي عرضت في نفس التوقيت، والفيلم هو من بطولة الفنان طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، الفنانة بسنت شوقي، نسرين طافش .



ويجسد الفيشاوي خلال أحداث العمل شخصية تدعي وحيد الحكيم، وطارق لطفي يقدم دور الشخص الذي يُقدم له النصائح بشكل مستمر، ليستطيع الارتباط بالفتيات، والعمل من بطولتة، ويشاركه كل من ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد على رزق ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.



ينافس فيلم السيستم في دور العرض حاليًا أفلام الحريفة بطولة نور خالد النبوي، رحلة 404 بطولة منى زكي، أبونسب بطولة محمد عادل إمام، الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، أنف وثلاث عيون بطولة ظافر العابدين، درويلة بطولة آيتن عامر، التجربة المكسيكية بطولة بيومي فؤاد، عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس، شماريخ بطولة أسر ياسين، عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، ليلة العيد بطولة يسرا .