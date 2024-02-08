رفع فيلم أنا وابن اختي من دور العرض

انت الأن تتابع خبر رفع فيلم أنا وابن اختي من دور العرضوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت دور العرض المصرية رفع فيلم أنا وابن خالتي بطولة النجم بيومي فؤاد من شاشاتها بسبب تراجع إيراداته على مدار الأيام الأخيرة، وحقق في أخر أيام عرضه 1623 جنيه فقط، واكتفى بإجمالي 2 مليون و 167 ألف جنيه في 5 أسابيع عرض.



فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنا، وعلي لوكا، إنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.



تدور أحداث فيلم أنا وابن خالتي في إطار اجتماعي كوميدي حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.



وكان الفنان بيومي فؤاد قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا وظهر وهو داخل المستشفى على أجهزة الأكسجين .

وقال رضوان مدير أعمال بيومي فؤاد في تصريحات لـ "المصري اليوم": "أستاذ بيومى بخير الحمد لله، وكان آخر تواصل بيننا منذ 10 دقائق، وحالته الصحية جيدة، ومتواجدون حاليا في القاهرة".

ونشر محمد نجل بيومى فؤاد صورة وفيديو لوالده عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، وظهر الفنان بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين، كما ظهر نجله محمد بيومي فؤاد وهو على جهاز الأكسجين أيضا، ولم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن .