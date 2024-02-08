يونيفرسال أرابيك ميوزيك تجمع محمد رمضان ومساري وفيوتشر في كليب عربي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد رمضان أجدد عالمي أعماله الغنائية "عربي"، الثلاثي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي فيوتشر فيوتشر والمغني العالمي مساري.

تفاصيل أغنية عربي



لذلك أغنية عربي أول تريو غنائي تجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في مقطع واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج خوان فيليبي فيلاسكيز، من إنتاج يونيفرسال أرابيك ميوزيك.

كما شاركت في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في إنتاج عالم الموسيقى عالميًا، فكتبتها بجانب ومحمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn وممصطفى حدوتة وFarghly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقي مع كل من مساري وScott Storch وMartin Adium Sinotte الذي نفّذ الميكس والماسترينج.

قررت هذه الأغنية العالمية انتعاشة محترف يعيشها محمد رمضان حاليًا، تزامنًا مع المشاركة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيلتقي الجمهور أيضًا في مؤتمر، اختاره لأنه سفيرا فعليًا لكرة القدم الأفريقية، إضافة إلى تعاقده مع Salxco أسرع شركات إدارة أعمال النجوم العالمية على مستوى العالم.

كلمات أغنية عربي

كل عربي يقول وايا

‎بتتكلم ايه؟ كامل عربي

‎عربي عربي عربي

ارتديت بيجاما

وأنا أتقطر في CC

هي معي، إنها مميزة،

هذه هي حبيبي،

أنظر إلى سلاسلي

وخواتمي، تبدو ثلاثية الأبعاد

أنا منسدل ومربط

مثل كل مرة تراني فيها

اهدف إلى الجزء العلوي يعطي طلقات في الرأس

الشياطين في حالة تأهب في العين الحمراء

نحن لا نتسوق من النافذة

لقد قمت للتو بإخراج شيك في المغرب

بلوتو

ضع خاتمًا من الماس في يدك

بلوتو لقد

أخذت التسوق حتى تتمكن من إنفاق فرق

بلوتو

بول كل يوم لأنني يمكن

بلوتو

Ballin 'على طول الطريق في اليابان

اخ احنا بناكلها بالحلال

اخ تيجي ناخدك لفه بالجمال

‎علي البساط من النيل للفرات

‎احنا زينه رجال

‎سعودي وكويتي بحريني

‎سوري لبناني اردني

مصري نور عيني

‎عراقي فلسطيني

بلادنا كثير سامحوني

‎عماني قطري واماراتي

‎ليبي تونسي جزائري

يمني سوداني …

العربي عليا غالي

ومش هنسي المغربي

عربي عربي

بتتكلم ايه؟ كامل عربي

عربي عربي

كدا كدا شكلك احلي لعبايةالعربي

كدا كدا بغير عليكي

ما انا دمي عربي

كدا كدا انا اصلي اصلي

ما انا اصلي عربي

فلو هتكلميني

كلميني عربي