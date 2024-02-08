نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. مقطتفات من حياة حورية فرغلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلى محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تحدث المذيع العراقى نزار الفارس حولها مرة أخرى، من خلال تصريحات بمداخلة تليفزيونية بأحد البرامج قال فيها أنه لا يوجد أي مشكلة بينهما خلال الفترة الحالية مؤكدًا أنه زارها في أزمتها الصحية الأخيرة.

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة حورية فرغلي..



حياة حورية فرغلي الشخصية

ولدت حورية فرغلي 18 أكتوبر 1976، درست إدارة أعمال في انجلترا، عشقت الفروسية منذ طفولتها وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها «نور السمري»، ومثلت منتخب الإمارات للفروسية، تزوجت حورية مرة واحدة لمدة 3 شهور، وكانت قد تعرفت على طليقها في النادي وقالت أن لم يجمعهما حب ولكن صداقة قوية، كانت مخطوبة من شخص أحبته كثيرًا لكنه توفى قبل زفافهما بيوم.

مسيرة حورية فرغلي الفنية

اتجهت إلى التمثيل بعام 2010 حيث كانت تربطها علاقة صداقة مع المخرج الكبير يوسف شاهين وهو الذي كان وسيلة التعارف بينها وبين خالد يوسف، شاركت في فيلم (كلمني شكرًا)، ثاني الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، قدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة فظهرت بدور البنت الشعبية، والفتاة الإرستقراطية، وراقصة في فيلم (كف القمر) ولعبت دور البطولة في مسلسل (المنتقم) عام 2012 وفيلمي (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013.

مرض حورية فرغلي

كانت حورية تعاني من مشاكل في الإنجاب، بسبب عيب خلقي في الرحم يعيقها عن الحمل والولادة، حيث كانت تعيش بالإمارات العربية المتحدة؛ وكانت بطلة الإمارات والوطن العربي في الفروسية، وتعرضت وقتها لحادث سقوط بسبب الحصان الذي فزع من وجود قطتين، وسقطت هي على وجهها ما أدى إلى إصابتها بكسر في أنفها، فقررت الرجوع لمصر، وقررت معالجة هذا الكسر بجراحات أدت إلى تشوه شكل أنفها وعانت من صعوبة في التنفس وحاستي التذوق والشم وعانت من آلام مبرحة، أجرت 7 عمليات تجميل خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الحادث، منها عملية استئصال للرحم بسبب أورام ليفية.