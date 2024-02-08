نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تفاصيل قصة خلاف حورية فرغلي ونزار الفارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلى محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تحدث المذيع العراقى نزار الفارس حولها مرة أخرى، من خلال تصريحات بمداخلة تليفزيونية بأحد البرامج قال فيها أنه لا يوجد أي مشكلة بينهما خلال الفترة الحالية مؤكدًا أنه زارها في أزمتها الصحية الأخيرة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل قصة خلاف حورية فرغلي ونزار الفارس..

حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع نزار الفارس

كشفت الفنانة حورية فرغلي سبب خلافها مع نزار الفارس، قالت: " نزار الفارس اتصل بي منذ أسبوع ليجري حوارا معى، واستضفته في منزلى لتصوير الحلقة قبل أن اتفاجأ بنشر الصور، وادعائه أنه خطبنى،.. هارفع قضية على الراجل ده، صحيت من النوم لقيت خبر الخطوبة المتداول وهو مصور حاجات من الميكنج ومنزل إنى خطيبته، وهو أنا لما اتخطب ها تخطب قدام كاميرتين وأهلى وأهله مش موجودين، طلب منى نصور فيديو على أغنية لراشد الماجد عشان عراقى واننا نرقص عليها واستغلها بأنه يقول إننا اتخطبنا، وأنا أول مرة في حياتى اشوفه، وأنا مش فاهمة خطوبة إيه دي اللى من غير وجود أب ولا أم ولا أهل ولا عيلة، كل الكلام ده غلط، ولو هو ما كذبهوش أنا هارفع عليه قضية، وده بيحلم هو ده منظر خطوبة حورية فرغلي إن أنا وهو لوحدينا ومفيش أى حد من العيلة دى كواليس تصوير البرنامج".

نزار الفارس ينفي شائعات خلافه مع حورية فرغلي

علق نزار الفارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»، على تصريحات الفنانة حورية فرغلى الأخيرة، قائلا: «بعد تكريمي في مصر تواصلت مع حورية وهي ردت عليا وقولت لها أول ما أنزل مصر أكيد أجي أشوفك وازورك، وروحت منزلها وصالحتها والأمور جيدة وبيننا كل الحب والاحترام والتقدير»، رد نزار الفارس على تصريحات حورية بعد صلحهما عندما قالت «نزار بكي بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته»، ليرد «الفارس»: «أنا بكيت فين على الواتس أب ولا على التليفزيون ولا في أي لقاء.. عاوزها تحدد فين أنا بكيت بالظبط أتمنى توضح ذلك، أنا أتشرف إني أبكي بدل الدموع دم لأن حورية نجمة كبيرة، بس الموضوع مش كده».

حقيقة خطوبة نزار الفارس وحورية فرغلي

وسبق، تصدر الاعلامي نزار الفارس بعد ما أعلن خطوبته على الفنانة حورية فرغلي التي نفت الخبر، وأعلنت عن مقاضاة المذيع العراقي نزار الفارس، في مايو الماضي، بعد تسببه في انتشار شائعة خطبتهما، وأكّدت أنها قررت مقاضاة الفارس، بعد استغلاله صورًا ومقاطع فيديو جمعتهما في كواليس تسجيل إحدى المقابلات التلفزيونية وإعادة نشرها، مدعيًا أنها صور خطبتهما، على حد قولها، خرج نزار الفارس بفيديو قال أنا طلبتها أثناء اللقاء وهي وافقت.

