بعد حادث زياد ظاظا.. إلغاء جميع حفلات معادي تاون مافيا بالسعودية والإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاجأ أعضاء فريق معادي تاون مافيا بإلغاء 4 حفلات لهم في المملكة العربية السعودية، والإمارات وذلك بعد حادث الاعتداء الذي تسبب فيه بإصابة الرابر زياد ظاظا ورفيقة الموسيقي جيمي هود.

وكان من المفترض إقامة حفلتين بالمملكة العربية السعودية وأخرى في دولة الإمارات ويليهم حفلات في دول عربية أخرى.

ويجز يدعم زياد ظاظا

وكان ويجز قد دعم هذا الحادث مساء أمس وطلب من جميع المنظمين عدم التعامل مع ذلك الفريق الذي يسيء للفن المصري وعلق قائلا: "اللي حصل ده إساءة للفن المصري من قلة قليلة لم تعد تمثل الفن المصري، أنا اتكلمت مرتين في نفس الموضوع مع الشاب نفسه، وحاولت أنبههم أن في جهات مختصة هتطبق القانون عليهم وعلى غيرهم لو حصل اي اعتداء على أي فنان أو حد، بناشد كل الفنانين اللي في العصابة دي يخلوا مسؤليتهم من تصرف الشاب ده والبلطجية اللي معاه، وبطلب من كل المنظمين والمعلنين وقف التعامل مع البلطجية ومتأكد أن القانون هيجيب حق الناس اللي اتأذت بسبب الغل والهمجية دي وفريقنا القانوني بيتابع القضية عن قرب".

اللي حصل ده إهانة للفن المصري.. أول تعليق من ويجز على جريمة راب المعادي



القصة كاملة لمشاجرة زياد ظاظا ومعادي تاون مافيا



بناء على حديث جيمي هود الذي أصيب بفتح في الرأس والذي كان يرافق زياد ظاظا أثناء الحادث قائلًا: أثناء تواجد "ظاظا" بمنطقة المعادي لتسجيل حوار فني ومناقشة إصداراته الفنية الجديدة وهو في طريقه للاستوديو مر بمطرب الراب حسين تامر وكان برفقته مجموعة من الشباب من مساعديه، وقيام "ظاظا" بإلقاء السلام على الجميع ليبادر "حسين" أنه يريد الحديث مع "ظاظا" حديثًا خاصًا لتبدأ مجموعة مساعدين الرابر "حسين" بإهانة "ظاظا" بجمل مثل "الفلاح ده ايه اللي جايبه هنا المعادي، عاملي ممثل ووشك ده هيتقطع".



واحتدت المناقشة بين "ظاظا" و"حسين"، وهناك شهود تؤكد محاولة "حسين" الهجوم على "زياد ظاظا" ودفعه الأخير بعيدًا عنه واتجه مجموعة المساعدين تجاه "حسين" لمساعدته في الهجوم على "ظاظا" وحاول "ظاظا" تلطيف الأجواء قائلا: "أنا على الأرض أعرف الاصول والواجب وحضرت عزاء والدك يا حسين"، ليرد "حسين" بالسباب وأن "ظاظا" دائمًا ما يهاجم منطقة المعادي في أعماله الفنية واصفًا إياها بالـ "معادي تاون مافيا".

وحاول المطرب "حسين" مهاجمة "ظاظا" مرة أخرى إلا أن الأخير ظل يدفعه بعيدًا عنه وقام بتحذيره إنهما في أحد الشوارع العمومية وهناك العديد من كاميرات المراقبة التي تسجل المشاجرة، ليبدأ الرابر "حسين" في السباب والتهديد، ليرحل بعدها "ظاظا" ولكن لم يتركه "حسين" لحاله وطارده مع اثنين من مساعديه على متن دراجات بخارية وكان ممسكًا بصاعق كهربائي إلا أنه فشل في إصابته.

فيما علق "ويجز" على المشاجرة قائلًا: "اللي حصل ده إساءة للفن المصري من قلة قليلة لم تعد تمثل الفن المصري، أنا اتكلمت مرتين في نفس الموضوع مع الشاب نفسه، وحاولت أنبههم أن في جهات مختصة هتطبق القانون عليهم وعلى غيرهم لو حصل اي اعتداء على أي فنان أو حد، بناشد كل الفنانين اللي في العصابة دي يخلوا مسؤليتهم من تصرف الشاب ده والبلطجية اللي معاه، وبطلب من كل المنظمين والمعلنين وقف التعامل مع البلطجية ومتأكد أن القانون هيجيب حق الناس اللي اتأذت بسبب الغل والهمجية دي وفريقنا القانوني بيتابع القضية عن قرب".