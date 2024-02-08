بعد تصدرها التريند.. زيجة واحدة في حياة حورية فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلى محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تحدث المذيع العراقى نزار الفارس حولها مرة أخرى، من خلال تصريحات بمداخلة تليفزيونية بأحد البرامج قال فيها أنه لا يوجد أي مشكلة بينهما خلال الفترة الحالية مؤكدًا أنه زارها في أزمتها الصحية الأخيرة.

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات حورية فرغلي..



زيجة واحدة في حياة حورية فرغلي

كشف الفنانة حورية فرغلى في لقاء تليفزيوني، عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وكان ذلك في برنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد،قالت: "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض، كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لى.

أمنية حورية فرغلي

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن حزنها لكونها تشعر بالوحدة بشكل دائم، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، قائلة: "إيه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتليفوني مبيرنش، بقرأ طول الوقت، عالآيباد طول الوقت، بنزل ألف التراك كل يوم، مبعملش أي حاجة في حياتي.. مامي بتجيلي بتزورني، وبروحلها أزورها، بروح لبابي، أخويا كنت قاعدة معاه في السليمانية، بس هو طيار أصلًا دايما مش موجود ومسافر، رانيا صاحبتي جدا بس مبنشوفش بعض كتير لأنها في 6 أكتوبر وأنا هنا، أنا مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ونفسي معيشش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط".

معلومات عن حورية فرغلي

ولدت حورية فرغلي 18 أكتوبر 1976، درست إدارة أعمال في انجلترا، عشقت الفروسية منذ طفولتها وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها «نور السمري»، ومثلت منتخب الإمارات للفروسية، اتجهت إلى التمثيل بعام 2010 حيث كانت تربطها علاقة صداقة مع المخرج الكبير يوسف شاهين وهو الذي كان وسيلة التعارف بينها وبين خالد يوسف، شاركت في فيلم (كلمني شكرًا)، ثاني الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، قدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة فظهرت بدور البنت الشعبية، والفتاة الإرستقراطية، وراقصة في فيلم (كف القمر) ولعبت دور البطولة في مسلسل (المنتقم) عام 2012 وفيلمي (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013.