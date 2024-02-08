نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أعمالها الغنائية "دهب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منذ قليل الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أعمالها الغنائية “دهب”، ضمن ألبومها الجديد، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب الخاص بالشركة المنتجة “روتانا”.

أغنية “دهب" تتعاون فيها شيرين عبد الوهاب خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين، وتوزيع موسيقي تومزا.

وفي وقت لاحق كانت قد كشفت الصفحات الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن برومو قصير لأغنية جديدة تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لطرحها قريبا، والتي تحمل اسم "الدهب".

كما وأيضًا روج الشاعر الغنائي تامر حسين لهذه الأغنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "قريبًا، شيرين عبد الوهاب، أول أغانيا في ألبومها الجديد الدهب".

كلمات أغنية “دهب”

وتقول كلمات أغنية الدهب: قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي، ياما نصحنا، ياما قولنالك قولنالك هدي، لفيت الدنيا أهو وجيتلي، وهتبوس على يدي، مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني على اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور، مسمعش.. اتهور.. معرفش يفرق.. النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا، ما إحنا قولنا أكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا.