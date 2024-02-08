نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن حسين الإمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 فبراير 1951 ورحل عن عالمنا يوم 17 فبراير 2014.



من هو حسين الإمام؟

حسين الامام هو ملحن وموزع وكاتب أغاني وكاتب سيناريو وحوار وممثل مصري ومقدم برامج ومغني، ولد في 8 فبراير 1951 ورحل عن عالمنا 17 مايو 2014).



حياة حسين الإمام

وهو ابن المخرج حسن الإمام وشقيق الموسيقار مودي الإمام متزوج من الممثلة سحر رامي. لديه ولدين، هما: يوسف، وسالم، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم ديكور عام 1974 م.

قدّم مع شقيقه مودي الإمام العديد من الألحان والألبومات الغنائية، وكون معه ثنائي غنائي وموسيقي حتى وصلت أعمالهم إلى خمسة ألبومات غنائية، وتلحين موسيقى أفلام: كابوريا واستاكوزا وغيرها من الأفلام.

واقتصر نشاطه في الفترة الأخيرة في وضع ألحان لمسرحيات ووضع ألحان بلون جديد لبعض المسرحيات، مثل: باللو وألاباندا ولما بابا ينام على مسرح الدولة.

ابتعد في الفترة الأخيرة عن النمط التجاري في وضع الألحان للأفلام، وعمل بعض الألحان من تأليفه وبحريته، نظرًا لامتلاكه استوديو خاص به.

صرح حسين الإمام أن كثيرًا من أعماله تسرق، وأقربها الأغنية التي يؤديها المطرب ريكو وميكا بفيلم الساحر. وهي أشبه بأغنيته «كذلك في الزمالك».

فقرر عدم الإفصاح عن تفاصيل خاصة بالأعمال السينيمائية، بعد ملاحظته سرقة أعماله وأفكاره، واتجه مؤخرا إلى الكتابة والقصص من خلال تقديم مجموعة من الأفكار للكاتب والمؤلف محمد ناصر.

وفاة حسين الإمام٣

تُوفِّيَ عن عمر يناهز 63 عامًا بمنزله بالريف الأوروبي على إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة للغاية قبل وصول سيارة الإسعاف.