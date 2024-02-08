عمرو سعد يفاجئ جمهوره بصور من كواليس فيلمه الجديد “الغربان”

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان عمرو سعد جمهوره ومتابعيه علي مواقع التواصل الاجتماعي، صور من كواليس تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد الغربان، المنتظر أن يصدر فى دور العرض السينمائية قريبًا.

كواليس فيلم الغربان

نشر عمرو سعد صور له بعد انتهائه من تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد الغربان، وظهر فى الصور وعليه وجهه الكثير من الكدمات والإصابات، وعلق عليها قائلا: بعد معارك فيلم الغربان أمس.

عمرو سعد يعلن موعد انتهاء تصوير فيلم “الغربان”

أكد عمرو سعد أن فيلم “الغربان” ستنتهي تصوير كواليسه بعد أسبوعين، يحتوي الفيلم على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينيات، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج

عمرو سعد يؤجل مسلسله الجديد إلى رمضان 2025

وسبق، نشر عمرو سعد خلال الفترة الماضية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد إلى رمضان 2025، قائلا: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

عمرو سعد يفاجئ شقيقه أحمد سعد خلال حفله في دبي

يذكر ان الفنان عمرو سعد قد فأجاة شقيقه المطرب أحمد سعد على المسرح، خلال قيام الأخير بإحياء حفل غنائي في دبي، ويعد هذا الحفل هو الثاني الذي يظهر فيه عمرو سعد في حفل غنائي مع شقيقه على المسرح، بعدما حرص على الصعود على المسرح معه في موسم جدة مؤخرا، وغنى معه.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى، تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.