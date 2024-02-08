نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وئام مجدي للفجر الفني: سأشارك في مسلسل "الكوبرا" في السباق الرمضاني (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بطلة جيلها أو عبير اشتهرت الفنانة وئام مجدي في الفترة الأخيرة خاصةً بعد مشاركتها في مسلسل “ حالة خاصة” وكان وجودها حالة خاصة في المسلسل أو ما أطلقه عليها الفنان حسن أبو الرؤوس بطل جيلها، ولكن وكان هذا ليس السبب الوحيد لإشتهار وئام فجذبت وكسبت قلوب الجمهور بخفة دمها وحبها لجدتها والفيديوهات اللاتي يقومن بتصويرهن ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وئام مجدي

و صرحت الفنانة وئام مجدي في تصريحات خاصة للفجر الفني بمشاركتها في مسلسل “ الكوبرا” للفنان محمد إمام والذي يتكون من ١٥ حلقة ويختلف إختلافًا تمامًا عن مسلسل “ حالة خاصة” وعن شخصية “ عبير ” في مسلسل “ حالة خاصة”

أبطال مسلسل “ حالة خاصة”

شارك في بطولة مسلسل “ حالة خاصة” الفنانة غادة عادل والفنان طه دسوقي والفنان حسن أبو الرؤوس والفنانة وئام مجدي والفنانة هاجر سراج وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

من جانب آخر حقق المسلسل نجاحًا ساحقًا بسبب حبهم لشخصية نديم الذي كان يقدمها الفنان طه دسوقي وكانت أحداث المسلسل تدور حول نديم والذي يعاني من مرض التوحد ولكنه يتميز بالذكاء ويريد أن يعمل في مكتب محاماة أماني النجار والتي كانت تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل.