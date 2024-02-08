نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء عرض فيلم "وقت إضافي" في عيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. طرح فيلم " وقت إضافي" بدور العرض السينمائية ١٤ فبراير الجاري

استقرت الجهة المنتجة لفيلم "وقت إضافي على طرح العمل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية بدءا من ١٤ فبراير الجاري، كما تم الكشف البوستر الرسمي للعمل.

موعد عرض فيلم "وقت إضافي"

ومن جانبه قال المخرج أسامة عمر في تصريحات صحفية أنه انتهى من كافة المراحل الخاصة بالفيلم من مونتاج وميكساج وغيرها، مشيرا إلى أن الفيلم أصبح جاهزا للعرض في عيد الحب.

قصة فيلم "وقت إضافي"

وأضاف ان الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعوا في منتجع صحي للاثرياء، وهناك تتوالى المفاجات.

أبطال فيلم "وقت إضافي"

يشار إلى أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر، وانتاج فيلم كرافت، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

باسم سمرة ونسرين أمين

ويجتمع باسم سمرة ونسرين أمين للمرة الثانية على التوالي هذا العام بعما شاركا سويًا في مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وضم العمل عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولى، سوسن بدر، جومانا مراد، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد رضوان وآخرين وإخراج أحمد خالد موسى.

أحدث أعمال عمرو عبد الجليل

يذكر ان عمرو عبد الجليل يعرض له حاليا فيلم "درويلة" بمشاركة محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، وينتظر عرض فيلم "الخميس إللى جاى" بمشاركة بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر، كما يعرض له فيلم "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان تيام مصطفى قمر، رنا ئيس.

اخر اعمال خالد الصاوي

وشارك خالد الصاوي مؤخرًا في عالم السينما من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والذي حقق إيرادات ضعيفة تزامنًا مع عرض عدد من الأفلام الجديدة التي تصدرت الإيرادات، الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.