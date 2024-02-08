نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحه بساعات.. فيلم "درويلة" يتصدر تريند "X" و"فيس بوك" عبر موقع التواصل الإجتماعى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "درويلة" موقع التواصل الاجتماعي "X" أي تويتر سابقًا و"فيس بوك"، ليتفاعل معه بعض الجمهور الذين شاهدوا الفيلم ونال الكثير من الإشادات الواسعة،وذلك بعد بساعات قليلة من طرحه.

وكما أنه طرح فيلم "درويلة" أمس الأربعاء الموافق 7 فبراير،في جميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

ويشار إلى أنه احتفل صناع فيلم "درويلة"، بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى السينمات بالقاهرة الجديدة.

وحضر العرض كلا من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكلا من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، كابتن إبراهيم صبحى، محمد على ميزو والعديد من ضيوف الشرف للإحتفال مع زملائهم وعلى رأسهم دومينيك حوراني ومنه جلال وآخرين.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح "درويلة" الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير ب (توسى) وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.